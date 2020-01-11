مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا لتمديد العمل بآلية إدخال المساعدات إلى #سورية لمدة 6 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 01:34

مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا لتمديد العمل بآلية إدخال المساعدات إلى #سورية لمدة 6 أشهر

منذ 7 mins 11 January، 2020
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