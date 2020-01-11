حسان دياب: لن اتقاعس عن استكمال مهمتي ومتابعة اتصالاتي بالجميع ولن اقبل ان تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2020 - 00:02

حسان دياب: لن اتقاعس عن استكمال مهمتي ومتابعة اتصالاتي بالجميع ولن اقبل ان تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا

منذ 43 mins 10 January، 2020
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