الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2020 - 21:00
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رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يطلب من وزير الخارجية الأميركي وضع آليات لانسحاب القوات الأميركية من العراق
عبد المهدي لبومبيو: هناك قوات وطائرات مسيّرة أميركية تدخل إلى العراق من دون إذن الحكومة
المرجعية الدينية العليا في العراق: تفاقم المشاكل الأمنية والسياسية سيؤدي الى المزيد من التدخلات في شؤون البلاد
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: نحن نولي أهمية فائقة واحتراما كاملا لوحدة أراضي العراق واستقلاله
ظريف: ردنا كان على القاعدة التي استهدف القائدان الشهيدان سليماني والمهندس عبرها وحكومة العراق كانت على علم باستهدافها
وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي في اتصال بنظيره الياباني: عملية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ارهاب دولة
حاتمي: يجب انهاء الاحتلال الاميركي وتدخّل واشنطن بالشؤون الداخلية لبلدان المنطقة لوقف التصعيد وفرض الأمن والاستقرار فيها
وزير الخارجية الاوكراني: ايران تعاونت معنا بشكل كامل وسمحت بالاطلاع على بيانات الصندوق الأسود ومعاينة حطام الطائرة
رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: يمكن التأكيد أن الطائرة المنكوبة لم تصب بصاروخ ويجب عدم استباق نتائج التحقيق
فلسطين المحتلة: اصابة عشرات الاشخاص بالاختناق بعد قمع قوات العدو الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان
ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: للشهيد الفريق قاسم سليماني فضل كبير بتعاظم قوة المقاومة في غزة
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك يؤكد نّ مصير الوجود العسكري الاميركي في المنطقة الى الزوال
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: الرد الايراني محطة أولى في مسار المواجهة وتصفية الحساب مع أميركا
تجمع العلماء المسلمين: الوضع المتأزم بالمنطقة يفرض تشكيل حكومة تكنوسياسية تستطيع المواجهة وتضع حداً للمشاكل الاقتصادية
المفتي الشيخ أحمد قبلان: لإزالة العقد المصطنعة من أمام تشكيل حكومة قادرة على معالجة شؤون الناس ومواجهة الأطماع الخارجية
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: نطالب بتسهيل تشكيل حكومة قادرة على حفظ الوحدة الوطنية
السيد علي فضل الله: الرد الايراني الذي لم يتجرأ عليه أحد يثبت خيار ايران بأنها لن تكون مكسر عصا وأن عهد الاستضعاف ولّى
قيادة الجيش اللبناني: توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبب بإصابة عسكريين أثناء قطع الطرقات في منطقة البداوي
لبنان: إعتصام أمام شركة كهرباء لبنان في صور وآخر في النبطية اعتراضا على الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي
وقفات احتجاجية في معظم المحافظات الأردنية للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع "اسرائيل" عام 2016
عميد الأسرى السوريين المحرر من سجون الاحتلال صدقي المقت للمنار: رفضت عرضا لابعادي الى دمشق مقابل الافراج عني
المقت للمنار: الجولان سيبقى أرضا عربية وسننتصر على العدو بتحرير كل فلسطين ومصير الوجود الاميركي في المنطقة الى زوال
المقت للمنار: أتوجه الى الشعب والدولة الايرانية بأصدق مشاعر العزاء بشهادة القائد سليماني وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء
الحزب السوري القومي الاجتماعي: تحرير المقت دون قيد أو شرط انتصار لارادته ولدولته التي تضع قضية الاسرى في سلّم اولوياتها
سوريا: جيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرية "خالدية" في ريف الرقة الشمالي
البرلمان التونسي يعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي والتي تضم كفاءات مستقلين
الحكومة الفرنسية تكشف عن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي يلتزم تحديد سن الـ64 وتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد
الأمم المتحدة: أعمال العنف بمقاطعة إيتوري بالكونغو الديموقراطية التي قتل فيها 700 شخص تشكل عناصر لجرائم ابادة
نيجيريا: مقتل 8 لاجئين و3 جنود باشتباكات مسلحة تخللها تفجير انتحاري واحتراق مخيم للاجئين شمال شرق البلاد
أوستراليا: تظاهرات منددة بتقاعس الحكومة تجاه تغيّر المناخ مع اجتياح حرائق الغابات مساحات كبيرة من البلاد
تركيا: انقاذ 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بعد اصطدام سفينة صيد كانوا على متنها بناقلة نفط في البوسفور شمال اسطنبول
السيد حسن نصرالله يتحدث في ذكرى أسبوع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران
منذ 19 mins
10 January، 2020
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