وزارة الدفاع الروسية تنفي المزاعم الاميركية حول اقتراب خطر لسفينة روسية من البارجة “فاراغوت” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2020 - 21:00

وزارة الدفاع الروسية تنفي المزاعم الاميركية حول اقتراب خطر لسفينة روسية من البارجة “فاراغوت”

منذ 30 mins 10 January، 2020
أخبار موقع المنار

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