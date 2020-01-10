“لجنة الاسير سكاف” هنأت بتحرير صدقي المقت من سجون العدو

هنأت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها الجمعة “الشعب السوري عموما وأبناء الجولان السوري المحتل خصوصا وعميد الأسرى السوريين صدقي المقت وعائلته بتحريره اليوم من السجون الصهيونية بعد مرور 32 عاما على اعتقاله”.

واعتبرت اللجنة أن “تحرير الأسير المقت وعدم التزامه بالشروط التي كان يريد فرضها العدو عليه، هو انتصار لإرادته الصلبة وخياره المقاوم في مواجهته للعدو داخل الزنازين، رغم الضغوط كافة التي كان يتعرض لها”.

وأكدت اللجنة أن “قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية يجب أن تبقى من أولويات الاهتمام الشعبي والوطني للأمتين العربية والإسلامية، وللقوى التي تؤمن بقدسية الصراع مع العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام