فرنسا تنتقد الاستيطان الصهوني في القدس المحتلة

انتقدت فرنسا القرارات الجديدة التي اتّخذتها العدو الاسرائيلي والتي تتيح بناء 1936 وحدة استيطانية صهيونية في الضفة لغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت “القنصلية الفرنسية العامة” في القدس المحتلة في بيان لها الجمعة “تندرج هذه القرارات في سياق مثير للقلق يشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

واكد البيان ان الاستيطان على اختلاف أوجهه يعد غير شرعي من منظور القانون الدولي، ولا سيّما من منظور القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولفتت الى انه “يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حل الدولتين”، على حد تعبيرها.

ودعت فرنسا “السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشاريع وعن جميع المشاريع الأخرى التي تسهم في تقويض حلّ الدولتين”.

المصدر: وكالة معاً