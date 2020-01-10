وزير الخارجية الاوكراني: الجانب الايراني سمح لنا بالاطلاع على بيانات الصندوق الاسود للطائرة التي سقطت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2020 - 19:28

وزير الخارجية الاوكراني: الجانب الايراني سمح لنا بالاطلاع على بيانات الصندوق الاسود للطائرة التي سقطت

منذ 47 mins 10 January، 2020
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