وزير الخارجية الاوكراني: الجانب الايراني سمح لنا بالاطلاع على بيانات الصندوق الاسود للطائرة التي سقطت – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 10 2020 - 19:28
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يطلب من وزير الخارجية الأميركي وضع آليات لانسحاب القوات الأميركية من العراق
عبد المهدي لبومبيو: هناك قوات وطائرات مسيّرة أميركية تدخل إلى العراق من دون إذن الحكومة
عبد المهدي: التوتر في المنطقة لا يخدم الأمن والاستقرار ويجب بذل أقصى الجهود لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحرب
المرجعية الدينية العليا في العراق: تفاقم المشاكل الأمنية والسياسية سيؤدي الى المزيد من التدخلات في شؤون البلاد
المرجعية الدينية العليا في العراق: يجب أن يكون العراق سيد نفسه ويحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في قراراته
رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: يمكن التأكيد أن الطائرة المنكوبة لم تصب بصاروخ ويجب عدم استباق نتائج التحقيق
رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: حديث الأميركيين بشأن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ مسألة سياسية وليست فنية
السفير الإيراني في الأمم المتحدة: دعوة أميركا للحوار غير مفهومة والإدارة الأميركية طرف يعادي الإيرانيين
تظاهرات حاشدة في عدد من الولايات الأميركية رفضا للحروب ولإرسال آلاف الجنود الإضافيين الى الشرق الأوسط
ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: للشهيد الفريق قاسم سليماني فضل كبير بتعاظم قوة المقاومة في غزة
عبد الهادي: المقاومة تمتلك وتصنع الصواريخ القادرة على الوصول الى تل أبيب بفضل الشهيدين قاسم سليماني وعماد مغنية
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك يؤكد نّ مصير الوجود العسكري الاميركي في المنطقة الى الزوال
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: الرد الايراني محطة أولى في مسار المواجهة وتصفية الحساب مع أميركا
تجمع العلماء المسلمين: الوضع المتأزم بالمنطقة يفرض تشكيل حكومة تكنوسياسية تستطيع المواجهة وتضع حداً للمشاكل الاقتصادية
المفتي الشيخ أحمد قبلان: لإزالة العقد المصطنعة من أمام تشكيل حكومة قادرة على معالجة شؤون الناس ومواجهة الأطماع الخارجية
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: نطالب بتسهيل تشكيل حكومة قادرة على حفظ الوحدة الوطنية
السيد علي فضل الله: الرد الايراني الذي لم يتجرأ عليه أحد يثبت خيار ايران بأنها لن تكون مكسر عصا وأن عهد الاستضعاف ولّى
قيادة الجيش اللبناني: توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبب بإصابة عسكريين أثناء قطع الطرقات في منطقة البداوي
لبنان: إعتصام أمام شركة كهرباء لبنان في صور اعتراضا على الإنقطاع المتواصل والدائم للتيار الكهربائي عن المنطقة
تحرير عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال صدقي المقت بعد اعتقاله لـ32 عاما
المقت: انتصرت إرادتنا كما انتصرنا على الإرهاب والجولان ينتظرنا لنحرره ونحن أوفياء لأصدقائنا ونعزي إيران باستشهاد سليماني
وقفات احتجاجية في معظم المحافظات الأردنية للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع "اسرائيل" عام 2016
البرلمان التونسي يعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي والتي تضم كفاءات مستقلين
الحكومة الفرنسية تكشف عن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي يلتزم تحديد سن الـ64 وتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد
الأمم المتحدة: أعمال العنف بمقاطعة إيتوري بالكونغو الديموقراطية التي قتل فيها 700 شخص تشكل عناصر لجرائم ابادة
نيجيريا: مقتل 8 لاجئين و3 جنود باشتباكات مسلحة تخللها تفجير انتحاري واحتراق مخيم للاجئين شمال شرق البلاد
أوستراليا: تظاهرات منددة بتقاعس الحكومة تجاه تغيّر المناخ مع اجتياح حرائق الغابات مساحات كبيرة من البلاد
تركيا: انقاذ 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بعد اصطدام سفينة صيد كانوا على متنها بناقلة نفط في البوسفور شمال اسطنبول
السيد حسن نصرالله يتحدث في ذكرى أسبوع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
وزير الخارجية الاوكراني: الجانب الايراني سمح لنا بالاطلاع على بيانات الصندوق الاسود للطائرة التي سقطت
منذ 47 mins
10 January، 2020
التعليقات
ذات صلة
طريق #ترشيش #زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي
فرنسا تنتقد الاستيطان الصهوني في القدس المحتلة
وزير الخارجية الاوكراني: الجانب الايراني تعاون معنا بشكل كامل وسمح بمعاينة اجزاء من حطام الطائرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}