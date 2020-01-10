حماس: لتصعيد المقاومة في الضفة بوجه العدوانية الاسرائيلية

شدد الناطق باسم حركة “حماس” في فلسطين حازم قاسم على ان “العدوان الاسرائيلي المتواصل على أرض الضفة الغربية، يتطلب موقفا فلسطينيا جماعيا لتصعيد مقاومة شاملة في الضفة وأن توقف قيادة السلطة تنسيقها الأمني مع جيش الاحتلال ووقف ملاحقتها لكل أشكال المقاومة”.

وقال قاسم الجمعة إن “تصريحات وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينت حولت نيته تسريع الاستيطان فيما يسمى مناطق (ج) في الضفة الغربية، هو استمرار لسياسة التطهير العرقي التي مارسها الاحتلال منذ بدايته”.

وأوضح قاسم ان “هذه التصريحات المصحوبة بالسلوك الاستعماري الاحلالي لاسرائيل، هي جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني مدعوماً بمواقف الإدارة الأمريكية”.

وأكد قاسم ان “الشعب الفلسطيني سيقاتل حتى طرد الاحتلال وأدواته الاستعمارية الاستيطانية من كامل الأرض الفلسطينية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

المصدر: وكالة معاً