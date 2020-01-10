بيت لحم تستعد لاستقبال الرئيس الروسي

تستعد مدينة بيت لحم في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ووصف سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل بـ”المهمة جدا”، وأكد “انها تأتي تأكيدا على اهتمام روسيا بالقضية الفلسطينية ودعمها للقيادة الفلسطينية، ومتابعة لما يجري من احداث في المنطقة خاصة ان روسيا تعتبر الشرق الاوسط ضمن مجالها الحيوي”.

وقال نوفل إن “الزيارة ستشكل مرحلة نوعية في العلاقة بين البلدين وتساعد في تطوير التعاون المشترك”، ولفت الى ان “القيادة الفلسطينية تضع آمالا كبيرة على الزيارة كون روسيا تلعب دوراً مهماً في المنطقة والعالم ويمكن الرهان عليها في العملية السياسية، اضافة إلى الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين”.

وأشار نوفل الى ان “المسؤولين الفلسطينيين والروس يضعون اللمسات الاخيرة لاستكمال الترتيب للزيارة التي ستستمر لمدة يوم واحد يزور خلالها بوتين برفقة العشرات من المسؤولين الروس مدينة بيت لحم”.

وستبدأ الزيارة بلقاء موسع بين الرئيس الروسي والوفد المرافق مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ثم سيعقد لقاء خاص بين الرئيسين.

كما سيقوم الرئيس الروسي بزيارة كنيسة المهد، وسيفتتح شارع النجمة ببيت لحم والذي ساهمت روسيا في اعادة ترميمه، اضافة إلى زيارة مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة والاقتصاد والتي شيدت بدعم روسي، وسيعقد الضيف في نهاية الزيارة مؤتمر صحفي قبل ان يغادر البلاد إلى موسكو.

وقال السفير ان الزيارة ستتخلل توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين تتعلق بالجمارك وحرية التنقل وغيرها من الملفات.

المصدر: وكالة معاً