عميد الاسرى السوريين صدقي المقت للمنار: سننتصر في جولات قادمة كما انتصرنا

كشف عميد الاسرى السوريين، المحرر من سجون الاحتلال الصهيوني، صدقي المقت انه رفض منذ شهر ونصف شرط اسرائيل بابعاده بعد الافراج عنه الى دمشق وقال لقناة المنار: لم اقبل بهذا العرض المذل وكنت افضل ليس فقط الاسر بل ان اقدم كل شيء وان لا ارفض هذا العرض.

واضاف: تم ابلاغي ليلة امس بالافراج عني الى الجولان مسقط رأسي دون قيد او شرط.

واشار المقت في حديثه للمنار الى ان العدو اراد اسكاته من خلال اعادة ادخاله الى السجن بعد ان كان يوثق بالدليل القاطع كيف يقوم العدو بدعم الجماعات الارهابية .

واكد المقت ان الجولان عربي وفلسطين عربية ولا مكان للعدو على الارض العربية، وكما انتصرنا في هذه الجولة سننتصر في جولات قادمة بتحرير الجولان وفلسطين، مشددا على ان صفقة القرن مصيرها الى مزبلة التاريخ ولن يقبل بها اي حر وشريف .

وقدم صدقي المقت العزاء باستشهاد الفريق سليماني واكد اننا سنبقى اوفياء لهذه الدماء التي حمتنا ونحن مدينون لها واعتبر ان هذه الدماء ستحرق الارض تحت اقدام الغزاة موجها التحية لكل المقاومين.

المصدر: موقع المنار