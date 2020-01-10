مصر: لا تقدم بمفاوضات “سد النهضة” بسبب تعنت أثيوبيا

هاجمت مصر البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية، وأعلنت “عدم تحقيق تقدم في مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت أديس أبابا”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها الجمعة إن “الاجتماعات الوزارية الأربعة حول سد النهضة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع”.

وأشار البيان الى ان “البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا”، ولفت إلى أن “البيان الأثيوبي انطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع البيان “هذا المنحى الأثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء”.

المصدر: روسيا اليوم