السيسي وبوتين بحثا هاتفيا الاوضاع في ليبيا

بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين هاتفيا الجمعة، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية إن “السيسي أجرى اتصالا هاتفيا ببوتين وجرى تبادل لوجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية”.

وجدد السيسي خلال الاتصال “تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.

من جانبه، أكد بوتين “سعي بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية، على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي”.

المصدر: سبوتنيك