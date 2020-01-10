البركس زار بستاني: مطلب اصحاب المحطات هو وضع حد نهائي للخسائر التي يتكبدوها

أكد نقيب “أصحاب محطات المحروقات في لبنان” سامي البركس ان “مطلب اصحاب المحطات هو وضع حد نهائي للخسائر التي يتكبدوها في مادتي البنزين والمازوت”.

وقال البركس بعد زيارته وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني الجمعة إن “أي حل يجب ان يتركز على اعادة جعالة البنزين الى المحطات مما كانت عليه سابقا أي 1900 ليرة وتسليم الشركات المستوردة المحروقات من بنزين ومازوت للمحطات بالليرة اللبنانية فقط”، ولفت الى ان “اجتماعا سيعقد مجددا مع معالي الوزيرة قبل يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام