مجلس تعازي في مخيم برج البراجنة بشهادة القائدين سليماني والمهندس

اقام ابناء مخيم برج البراجنة مجلس التبريكات والعزاء باستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني والقائد ابومهدي المهندس في مجمع الفرقان بعد صلاة الجمعة. وحضره عدد من قادة الفصائل اضافة الى نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الشيخ عطاالله حمود والحزب الديمقراطي العربي والحزب القومي السوري وحركة انصار الله وجمعيات اهلية والروابط الشعبية واللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة ووجهاء المخيم وفعاليات . كما حضر الشيخ يوسف عباس على رأس وفد من الحملة العالمية للعودة الى فلسطين ولجان العمل في المخيمات والشباب الفلسطيني المقاوم وحركة ابناء ترشيحا.

والقيت كلمات باسم حزب الله وابناء المخيم والاحزاب اللبنانية. واكدت الكلمات أن المصاب واحد بفقدان واستشهاد القادة واخوانهم الشهداء معلنين أن دمائهم وكل الشهداء ستكون منارة لنا جميعا على درب التحرير والعودة ونصر الأمة على الأعداء وخصوصا العدو الصهيوأمريكي ومن معه من المتخاذلين العرب أو ما يسمى بعرب .

وأكد الجميع وقوفهم إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وفلسطين حتى نحقق النصر معا وسويا ونصلي في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

المصدر: موقع المنار