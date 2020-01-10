الشيخ حمود: ايران سجلت هدفا بالمرمى الاميركي والرد الايراني سيكون على مراحل

رأى رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود أن “ايران قد سجلت هدفا في المرمى الاميركي وانتصرت في جولة مميزة”.

وقال الشيخ حمود الجمعة إن “الحجم الهائل من الناس الذين احتشدوا للتشييع في ايران وفي العراق ودقة الهدف بحيث استطاعت الصواريخ ان تتجاوز الرادارات وأجهزة الرصد والباتريوت وغيرها، مما فاجأ المراقبين الاميركيين”.

ولفت الشيخ حمود الى أنه “ثبت للمراقبين ان هدف الضربة الايرانية لم يكن الجنود الاميركيين، بقدر ما كان المكان نفسه، لأنه يشكل غرفة العمليات الرئيسية لكافة القواعد الاميركية في المنطقة بأسرها، وهو مجهز بآلات متطورة ليست موجودة في اي قاعدة اميركية اخرى”.

واكد الشيخ حمود ان “الرد لم ينته بعد والقرار الذي اتخذ بشكل قاطع ان تخرج اميركا من منطقة غرب آسيا، وستتخذ استعدادات لهذا القرار التاريخي الذي سنراه، ان شاء الله، على مراحل متلاحقة قريبا بإذن الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام