وزير خارجية هولندا: ليبيا تحتاج إلى الحد من التصعيد وندعم عملية برلين للتوصل إلى حل للأزمة

أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن ليبيا في حاجة إلى الحد من التصعيد والتوتر في البلاد، كما أكد على دعم الاتحاد الأوروبي لعملية برلين من أجل التوصل إلى حلول للأزمة. وقال بلوك، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع عاجل ببروكسل لمناقشة تطورات الأوضاع الوضع في إيران والعراق والمنطقة “نحن مجتمعون اليوم لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، ومن المهم أن تتحاور جميع الأطراف والجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة الليبية، فالحل السياسي هو الحل الأنسب”، مضيفاً “ليبيا تحتاج إلى الحد من التصعيد والحد من التوتر، ونحن ندعم بشدة عملية برلين للتوصل إلى حلول للأزمة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية