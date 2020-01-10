المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا ومصرون على تطبيق قرار مجلس الأمن بحظرها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2020 - 16:26

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا ومصرون على تطبيق قرار مجلس الأمن بحظرها (سبوتنيك)

منذ 45 mins 10 January، 2020
أخبار موقع المنار
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