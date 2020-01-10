الأسرى في سجن “النقب” الصهيوني يعيشون أوضاعا كارثية

أكد “مركز أسرى فلسطين للدراسات” أن “أوضاع الأسرى في سجن النقب الصحراوي قاسية للغاية في ظل تردى الأحوال الجوية نتيجة المنخفضات، حيث تجمدت أطرافهم من شدة البرد لعدم توفر وسائل تدفئة أو ملابس واغطيه شتوية كافية “.

وقال المركز إن “الأسرى في سجن النقب اشتكوا من سوء الأحوال الجوية التي أدت الى تجمد أطرافهم نتيجة البرد القارس والمطر الشديد الذى صاحب المنخفضات الجوية في الأيام الاخيرة، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض الأوقات الى ما دون الصفر، مع عدم وجود وسائل تدفئة”.

وأضاف المركز أن “هذه الظروف الصعبة في المنطقة الصحراوية حرمت الأسرى في النقب من الخروج الى الساحات الخارجية للسجن، كما انهم لم يستطيعوا استخدام المياه الباردة في فترات الصباح من شدة البرودة، حيث تخرج المياه من الصنبور وكأنها مجمدة”.

وأشار المركز الى أن “أوضاع الاسرى في سجن النقب تزداد صعوبة في ظل استمرار ادارة السجن في منع ادخال الأغطية والملابس الشتوية الثقيلة التي تقييهم من البرد وانعدام وسائل التدفئة في السجن وتقليص كمية الماء الساخن الذى يصل للأسرى”، وتابع ان “ذلك مما يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض في ظل استهتار الادارة بشكل كامل في تحسين أوضاعهم المعيشية لتجاوز تداعيات هذه الظروف”.

المصدر: وكالة معاً