اصابات بالاختناق جراء اعتداء العدو على مسيرة كفر قدوم بالضفة الغربية

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بعد اعتداء جيش العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم(بالضفة الغربية المحتلة) الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٦ عاما والتي انطلقت رفضا لقرارات حكومة العدو ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني.

وأفاد “الناطق الإعلامي لحركة فتح في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم” مراد شتيوي ان “قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة مما ادى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية”.

وأشار شتيوي الى ان “المسيرة انطلقت رفضا لما ورد على لسان وزير حرب الاحتلال من نية لضم أراض فلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني مؤكدا ان هذه القرارات لن تؤثر على طبيعة ايماننا بحقنا بكامل ترابنا المحتل”.

وشارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة لدولة الاحتلال كما شارك فيها عدد من المتضامنين الأجانب.

المصدر: وكالة معاً