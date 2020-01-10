وزير الدفاع الايراني: نهاية التوترات بالمنطقة رهن بإنهاء التواجد الأميركي

أعلن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تانو كونو، أن “إزالة التوتر وإرساء دعائم الاستقرار والأمن بالمنطقة رهن بإنهاء الاحتلال الاميركي والتدخل بالمنطقة على وجه السرعة” . واعتبر وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي اغتيال الأمريكيين للفريق الشهيد قاسم سليماني “تجسيد حقيقي للارهاب الحكومي”. ووصف العميد حاتمي اغتيال مسؤول عسكري كبير من قبل دولة اخرى في اراضي دولة ثالثة بأنه “جريمة كبيرة لم يسبق لها مثيل”.

كما رأى حاتمي أن التواجد الأمريكي في المنطقة هو “السبب الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار”، قائلاً إنه “يجب إنهاء الاحتلال والتدخل الامريكي في اقرب وقت ممكن لازالة التوتر وتحقيق الاستقرار والامن في المنطقة”. وقال إن “الجمهورية الإسلامية الايرانية كأكبر دولة متواطئة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عُمان لعبت دائماً دوراً في ضمان أمن المياه الاقليمية ويجب على اولئك الذين يسعون لإزالة التوتر ووقف التصعيد وإحلال الاستقرار في المنطقة تشجيع الأمريكيين مغادرة المنطقة لتحقيق الاستقرار”.

وأكد وزير الدفاع في الاتصال الهاتفي ضرورة إدانة الاجراء الارهابي للحكومة الأمريكية من قبل جميع الدول المستقلة والحرة في العالم. بدوره، أعلن وزير الدفاع الياباني تانو كونو عن استعداد بلاده لنزع فتيل التوتر واحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد كونو قرار بلاده عدم المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده امريكا في المنطقة.

المصدر: فارس