عبد المهدي لبومبيو: لإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب القوات الأمريكية

قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي إنه “توجه بطلب إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب القوات الأمريكية”.

وأفاد عبد المهدي الجمعة أنه “تلقى مساء أمس الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة”.

وأكد عبد المهدي أن “العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت قاعدتي عين الأسد وأربيل”، وأشار إلى أن “العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب”.

واوضح عبد المهدي ان “العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي”، ولفت إلى أن “هناك قوات أمريكية تدخل للعراق وطائرات مسيرة أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة”.

المصدر: روسيا اليوم