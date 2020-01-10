احتجاجات في أوستراليا طالبت بتغيير سياسة المناخ

خرج آلاف الأوستراليين إلى الشوارع اليوم للاحتجاج على تقاعس الحكومة تجاه تغير المناخ مع اجتياح حرائق الغابات مساحات كبيرة من البلد ما يهدد الحياة البرية ويلوث الهواء.

وأضافت إن أزمة حرائق الغابات، للضغط الذي تواجهه حكومة المحافظين برئاسة سكوت موريسون، لفعل المزيد من أجل مكافحة تغير المناخ بعدما خففت أوستراليا التزامها باتفاقية باريس للمناخ.

وجاءت احتجاجات اليوم بينما تحث السلطات زهاء 250 ألف شخص على مغادرة منازلهم وتعد دعما عسكريا حيث أججت درجات الحرارة المرتفعة والرياح حرائق الغابات على طول الساحل الشرقي.

وتجمع المحتجون في الشوارع الرئيسية في سيدني وهتفوا “سكوت موريسون يجب أن يرحل” وحمل آخرون لافتات كتب عليها “لا يوجد خطة بديلة للمناخ” و”انقذونا من الجحيم”.

كما شهدت العاصمة كانبيرا وملبورن احتجاجات مماثلة حيث تدهورت جودة الهواء بشدة هذا الشهر لتصبح المدينتان ضمن أكثر الأماكن تلوثا للهواء في العالم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية