الرئيس الأوكراني سيناقش التحقيق بشأن الطائرة المنكوبة مع بومبيو

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتحدث الجمعة مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد صدور تصريحات غربية أفادت أن صاروخا إيرانيا أسقط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

ويقول مسؤولون أميركيون وبريطانيون وكنديون إن مصادر استخباراتية تشير إلى أن إيران أسقطت الطائرة. ما تسبب بمقتل 176 شخصا، هم جميع ركابها، لربما بشكل غير مقصود.

وقال زيلينسكي على صفحته في فيسبوك إن “رواية الصاروخ لم تستبعد لكنها غير مؤكدة بعد”.

وشدد على طلب أوكرانيا إرسال جميع المعلومات الضرورية لإجراء تحقيق معمق وأكد أنه سيناقش التحقيق مع بومبيو في وقت لاحق الجمعة. وقال”هدفنا التوصل إلى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، قيمة حياة البشر تتجاوز جميع الدوافع السياسية”.

وأفاد وزير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف في وقت سابق أن المحققين ينظرون في عدة فرضيات عقب الحادث بما في ذلك احتمال أن يكون نجم عن صاروخ أرض- جو أو اصطدام بطائرة مسيرة أو عطل في المحرك أو عملية “إرهابية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية