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January 10 2020 - 13:22

“الجهاد”: عدنان: حرية المناضل صدقي المقت هو انتصار للحق والإرادة

منذ 22 mins 10 January، 2020
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

قال القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين خضر عدنان إن “حرية الأسير البطل السوري صدقي المقت تبعث في نفوسنا مزيدا من تحدي السجان وحريته تمثل انتصارا لإرادة الحق، لاسيما انه رفض شروط الاحتلال”.

ودعا عدنان الجمعة “العرب والمسلمين إلى أن تكون مناسبة الإفراج عن المقت ذكرى للتضامن مع أسرانا كريم وماهر يونس ونائل البرغوثي وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي والاسرى المرضى وبمقدمهم إسراء الجعابيص ومعتصم رداد ومن يتقدم الكل بأمعائه الخاوية الرفيق البطل أحمد زهران”.

يذكر ان قوات العدو الإسرائيلي أفرجت عن عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت بعد اعتقال دام 32 عاماً.

المصدر: فلسطين اليوم

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