عبد المهدي لبومبيو: هناك قوات وطائرات اميركية تدخل الى العراق من دون إذن الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2020 - 13:22

عبد المهدي لبومبيو: هناك قوات وطائرات اميركية تدخل الى العراق من دون إذن الحكومة

منذ 41 mins 10 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة