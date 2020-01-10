الرئيس عادل عبد المهدي يطلب من بومبيو وضع آليات لانسحاب القوات الاميركية من العراق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 10 2020 - 13:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يطلب من وزير الخارجية الأميركي وضع آليات لانسحاب القوات الأميركية من العراق
عبد المهدي لبومبيو: هناك قوات وطائرات مسيّرة أميركية تدخل إلى العراق من دون إذن الحكومة
عبد المهدي في اتصال مع الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية الأوروبي: قرار انسحاب القوات الأجنبية لحفظ سيادة العراق
عبد المهدي: التوتر في المنطقة لا يخدم الأمن والاستقرار ويجب بذل أقصى الجهود لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحرب
المرجعية الدينية العليا في العراق: تفاقم المشاكل الأمنية والسياسية ستؤدي الى المزيد من التدخلات في شؤون البلاد
المرجعية الدينية العليا في العراق: يجب أن يكون العراق سيد نفسه ويحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في قراراته
مجلس النواب الأميركي يصوت على مشروع قانون يحدّ من قدرة ترامب على الدخول بمواجهة عسكرية مع إيران من دون استشارة الكونغرس
وزير الدفاع الإيراني في اتصال مع نظيره الياباني: زوال التوتر في المنطقة ممكن مع إنهاء الوجود الأميركي
رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: يمكن التأكيد أن الطائرة المنكوبة لم تصب بصاروخ ويجب عدم استباق نتائج التحقيق
رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: حديث الأميركيين بشأن الطائرة الأوكرانية بصاروخ مسألة سياسية وليست فنية
تحرير عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال صدقي المقت بعد اعتقاله لـ32 عاما
الأسير المحرر صدقي المقت: اليوم انتصرت إرادتنا كما انتصرنا على الإرهاب والجولان ينتظرنا لنحرّره من الاحتلال
المقت: نعزي إيران باستشهاد سليماني ونحن أوفياء لأصدقائنا ولن ننسى دماء المقاومين
إعلام العدو: إستطلاع للرأي يظهر أن 60 % من الإسرائيليين يؤيدون محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بهدم منزلي اسيرين فلسطينيين من رام الله شاركا بقتل مستوطنة إسرائيلية
فرنسا: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين تظاهروا ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في مدينة نانت
اليابان تنشر سفينة حربية وطائرتين في الشرق الأوسط لحماية السفن التي تجلب البضائع الى اليابان
السيد حسن نصرالله يتحدث في ذكرى أسبوع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الاحتفال يقام بعد ظهر يوم الأحد 14:30 بالتوازي في بعلبك والهرمل والبقاع الغربي والنبطية وصور وبنت جبيل
الرئيس عادل عبد المهدي يطلب من بومبيو وضع آليات لانسحاب القوات الاميركية من العراق
منذ 43 mins
10 January، 2020
عاجل
التعليقات
ذات صلة
طيور”الحدأة” تشعل الحرائق في أستراليا
احتجاجات في أوستراليا طالبت بتغيير سياسة المناخ
فوائد الزنجبيل الحد من ارتفاع السكر والكولسترول
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}