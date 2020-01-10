شويغو: القوات الجوية- الفضائية الروسية ساعدت كثيراً على عودة الحياة السلمية في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الزيارة التي قام بها إلى سوريا، “شكر القوات الروسية على الحرب ضد الإرهاب الدولي، وعلى الحياة السلمية في سوريا التي تتحسن تدريجياً، والتي يعود لها فضل كبير في ذلك”. واستذكر شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف أنه “في 7 كانون الثاني/يناير، قام القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى دمشق، حيث زار، مع الرئيس السوري (بشار الأسد) موقع قيادة المجموعة العسكرية الروسية الروسية”. كما شكر شويغو كل من كان في حالة تأهب في أيام عطلة رأس السنة الميلادية. هذا وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا، وقام بزيارة إلى دمشق حيث أجرى محادثات مع الرئيس السوري، بشار الأسد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية