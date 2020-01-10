عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الجمعة، بعودة أكثر من ألف لاجئ من أراضي الدول الأجنبية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن، على موقع وزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1010 لاجئين إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 217 لاجئا (65 امرأة و110 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 793 شخصا (238 امرأة و404 أطفال). وأضاف المركز في نشرته بأن 248 نازحا عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وذكرت النشرة أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي والمنشآت من الألغام في دمشق وزمرين (بريف درعا) على مساحة 2.0 هكتار، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية