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January 10 2020 - 11:52

الطيران المدني الإيراني: الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ

منذ 25 mins 10 January، 2020
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
ايران - عربي وإقليمي

أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زادة، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ والطيار كان ينوي العودة للمطار. وقال عابد زادة، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن “الصندوق الأسود تضرر وقد نطلب المساعدة من روسيا وفرنسا وكندا”، مضيفاً “قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، وسنطلب المساعدة  من أوكرانيا”. وتابع “بعد التحدث مع الخبراء الأوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الأسود في البلاد، ولكن لو كان بحاجة إلى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا آخر، وقد نرسله إلى روسيا أو كندا”.

واردف عابد زادة  أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ “غير وارد من الناحية التقنية”، موضحاً ان الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور”. واضاف رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني أنه “إذا كان لدى اميركا دلائل تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فلتقدمها”.

المصدر: وكالة أنباء فارس

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