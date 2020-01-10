علماء صور: على المسؤولين فك أسر الوطن

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين أن “إبقاء البلد بلا حكومة في هذا الظرف الدقيق، عمل غير مسؤول ومستنكر في ظل التطورات في المنطقة”، مطالبا المسؤولين بـ “تحمل مسؤوليتهم وفكر أسر الوطن والإسراع في تأليف الحكومة التي عليها وضع برنامج تنفيذي يمنع الانهيار”.

واستنكر “تمادي البعض في المراوغة والمناورة غير مبالين بالتردي الاقتصادي والأزمة الخانقة”، مؤكدا “ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلف” ومحذرا من “المماطلة الهادفة إلى تحقيق أهداف خاصة لبعض الطامعين”.

وهنأ بـ “إطلاق الأسير المقت”، مطالبا “المجتمع الدولي والحكومات العربية بالعمل على إطلاق جميع الأسرى في سجون الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام