علماء صور: على المسؤولين فك أسر الوطن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2020 - 11:52

علماء صور: على المسؤولين فك أسر الوطن

منذ 30 mins 10 January، 2020
الشيخ علي ياسين
لبنان

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين أن “إبقاء البلد بلا حكومة في هذا الظرف الدقيق، عمل غير مسؤول ومستنكر في ظل التطورات في المنطقة”، مطالبا المسؤولين بـ “تحمل مسؤوليتهم وفكر أسر الوطن والإسراع في تأليف الحكومة التي عليها وضع برنامج تنفيذي يمنع الانهيار”.

واستنكر “تمادي البعض في المراوغة والمناورة غير مبالين بالتردي الاقتصادي والأزمة الخانقة”، مؤكدا “ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلف” ومحذرا من “المماطلة الهادفة إلى تحقيق أهداف خاصة لبعض الطامعين”.

وهنأ بـ “إطلاق الأسير المقت”، مطالبا “المجتمع الدولي والحكومات العربية بالعمل على إطلاق جميع الأسرى في سجون الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة