تخت روانجي : الحكومة الأميركية ليست مؤهلة للحوار

أكد مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن “الحكومة الأميركية ليست مؤهلة للحوار وأنها تناصب العداء للشعب الايراني.” وفي معرض رده على رسالة مندوبة اميركا في الأمم المتحدة الى مجلس الأمن والتي دعت فيها الى إجراء حوار بدون شروط مسبقة مع ايران، قال تخت روانجي في تصريح صحفي “ما نفهمه هو أن الحكومة الأميركية غير مؤهلة للحوار، وأنها تناصب العداء للشعب الايراني، وما دام هذا العداء مستمراً، فالحديث عن ما يريدون القيام به للتعاون غير مفهوم على الإطلاق”.

وأضاف تخت روانجي أن “الشعب الايراني لا ينخدع بمثل هذا الكلام”. وكانت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة قد بعثت برسالة الى مجلس الأمن الدولي حاولت فيها تبرير جريمة اغتيال قائد قوة القدس للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سلماني، وأعلنت فيها استعداد بلادها للحوار مع ايران بدون شروط مسبقة.

المصدر: وكالة أنباء فارس