“هواوي” تطرح أيقونة هواتفها من الجيل الخامس في الإمارات

كشفت مجموعة “هواوي” لأعمال المستهلكين عن طرح هاتفها Mate 30 Pro 5G للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة خلال فعالية خاصة في دبي.

يتصف الهاتف بقدرات كبيرة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ما يجعله واحدا من هواتف الجيل الخامس الفريدة من نوعها القادرة على دعم وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته.

وبفضل تصميمه الأيقوني وكاميرته الرئيسية الثنائية بدقة 40 ميغابكسل وبطاريته الكبيرة طويلة العمر ومزاياه الأمنية القوية، يستحق HUAWEI Mate 30 Pro 5G حمل لقب ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس.

وفي هذا الصدد، قال جين جياو، رئيس مجموعة “هواوي” لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يجمع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G بين أفضل ما توصلت إليه هندسة الهواتف الذكية وابتكارات شبكات الجيل الخامس 5G في جهاز واحد مُذهل من حيث الأداء القوي والتصميم؛ إذ يتيح معالج Kirin 990 5G للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، أما التصميم الخلاب ونظام التصوير بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميغابكسل بمستشعر الصورة سوبر سينسنغ Camera SuperSensing Cine ليمهدا الطريق بنجاح للدخول في حقبة جديدة قائمة على شبكات الجيل الخامس 5G”.

ويبدأ الطلب المسبق من 15 يناير/كانون الثاني ولغاية 23 من نفس الشهر، حيث يمكن الحصول على الهاتف الذي يأتي مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت مقابل 3899 درهم إماراتي، بحسب ما نقل موقع aitnews.

وسيحصل المستخدم على جهاز تثبيت الهاتف المحمول القابل للطي Osmo Mobile 3 وشاحن سيارة لاسلكي Supercharge وضمان لمدة سنتين مع كل طلب مسبق للهاتف.

المصدر: سبوتنيك