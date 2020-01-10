الحكومة الايرانية: اميركا تبث اكاذيب مفضوحة حول حادثة الطائرة الاوكرانية المنكوبة

صرح المتحدث بأسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان اميركا تبث اكاذيب مفضوحة حول الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران صباح الاربعاء الماضي.

وقال ربيعي في بيان اصدره مساء الخميس: ان منظمة الطيران المدني الايراني شكلت لجنة لدراسة الحادثة على اساس ضوابط منظمة “ايكاو” وتقوم بكل شفافية ودقة وسرعة وبمشاركة خبراء من جميع الدول المعنية بدراسة هذا الحادث الجوي من جميع نواحيه التقنية والتنفيذية.

واضاف: انه وفقا للقواعد الدولية يمكن للجهات التالية المشاركة في عملية التحقيق؛ منظمة الطيران المدني في الدولة التي وقعت فيها الحادثة (ايران) ، منظمة الطيران المدني للدولة المصدرة لشهادة اهلية الطيران (اوكرانيا) ، مالك الطائرة (اوكرانيا) ، المصنع المنتج للطائرة (بوينغ)، المصنع المنتج لمحرك الطائرة (فرنسا).

وتابع ان مندوب اوكرانيا متواجد في ايران حاليا كما نطلب من شركة “بوينغ” ارسال مندوب لها للمشاركة في عملية فحص الصندوق الاسود، نرحب كذلك بمشاركة الدول الاخرى ذات الصلة التي لها رعايا قضوا في الحادث في عملية استخلاص بيانات الصندوق الاسود.

واكد انه وفقا لايعاز من الرئيس الايراني سيتم الاعلان بصورة منتظمة وسريعة للشعب خاصة الاسر المفجوعة عن النتائج الحاصلة للتحقيقات التقنية والعلمية.

واشار ربيعي الى شن حرب نفسية ممنهجة تماما من خلال بث خبر مزيف عن مصدر مطلع في البنتاغون فضّل عدم ذكر اسمه زعم فيه ان صاروخين اصابا الطائرة الاوكرانية، واضاف: انه حينما يتبين في المستقبل زيف الخبر لن يتحمل احد حينها مسؤولية هذه الكذبة الكبرى.

واضاف متحدث الحكومة الايرانية: اننا ننصح الحكومة الاميركية النظر بدقة في نتائج التحقيق للجان المذكورة بدلا من فبركة الاكاذيب وشن الحرب النفسية.

واعرب ربيعي عن اسفه لان الحرب النفسية التي تشنها الحكومة الاميركية وحلفائها عن وعي او دونه ببثهم هذه الاكذيب انما يعملون على نكأ جراح الاسر المفجوعة ويضحون بها لتحقيق اغراضهم من وراء هذه الحرب النفسية.

المصدر: وكالة فارس