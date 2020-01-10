موسوي: ايران بدأت تحقيقاتها حول سبب تحطم الطائرة الاوكرانية وفقا لضوابط “ايكاو”

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية “عباس موسوي” ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت تحقيقاتها حول السبب في تحطم الطائرة الاوكرانية وفقا للمعايير الدولية وضوابط منظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو”.

وقال موسوي في تصريح له مساء الخميس ردا على الضجة المفتعلة المشبوهة من قبل المصادر الغربية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت تحقيقاتها حول سبب سقوط الطائرة وفقا للمعايير الدولية وضوابط منظمة “ايكاو” ووجهت الدعوة لاوكرانيا بصفتها مالكة الطائرة وشركة بوينغ بصفتها المصنعة للطائرة للمشاركة في التحقيقات.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بمشاركة خبراء الدول التي لها كان لها رعايا قضوا في الحادث المؤلم وتدعو رئيس وزراء كندا واي دولة تمتلك معلومات في هذا الصدد لوضعها تحت تصرف لجنة دراسة الحادثة في ايران.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت صباح الاربعاء بعد اقلاعها بقليل من مطار “الامام الخميني (رض)” جنوب غرب العاصمة طهران ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 167 شخصا والطاقم المؤلف من 9 اشخاص مصرعهم، وكانت تقل 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.

المصدر: وكالة فارس