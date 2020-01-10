حفل تأبيني يقيمه حزب الله للشهداء القادة سليماني والمهندس باقليم الخروب

أقام حزب الله، قطاع الجبل حفلاً تأبينياً مركزيا”للشهداء القادة سليماني والمهندس ورفاقهما، في قاعة الرسول الأكرم (ص) مجمع البحار، وادي الزينه، حضره حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والإجتماعية اللبنانية والفلسطينية ولفيف من العلماء.

وقد أستهل الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم تبعه النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله. وكان عرض لفيلم قصير من وحي المناسبه.

وكانت الكلمه الاولى لامام بلدة جدرا ووادي الزينه، سماحة الشيخ محمد بيشكر، حيث رحب بالحضور وتكلم عن قيمة شهداء محور المقاومة واهميتهم وتداعيات عملية الغدر الامريكيه، تبعه كلمه لممثل جمعية سراج الهدى الشيخ نزار رباح حيث اكد فيها ان دماء الشهداء اعزت الامة ووحدتها في وجه الغطرسه الامريكيه، وكانت كلمتين بعدها، الاولى لممثل لقاء الاحزاب في اقليم الخروب السيد غازي عويدات والثانيه لعضو المجلس السياسي في حركة الجهاد هيثم ابو غزلان حيث اكد فيها على ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون سببا في تحرير الاقصى الشريف.

واختتم الحفل مسؤول قطاع الجبل في حزب الله ، الحاج بلال داغر الذي اكد بدوره على ان محور المقاومة سينتقم لدماء الشهداء وبالتالي سنكون بعدها امام الامنيه الكبرى الا وهي تحرير الاقصى الشريف.

وختام الحفل كان بمجلس حسيني عن ارواح الشهداء بصوت الشيخ مازن محمود.

المصدر: موقع المنار