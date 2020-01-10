احصاءات غرفة التحكم المروري : 11 جريحاً في 7 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2020 - 08:48

احصاءات غرفة التحكم المروري : 11 جريحاً في 7 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 35 mins 10 January، 2020
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