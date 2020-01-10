الروس يكتشفون لقاحا ضد التهاب السحايا البكتيري

أفادت صحيفة “إزفيستيا” الروسية بأن روسيا اعتزمت إنتاج لقاح وطني ضد التهاب السحايا البكتيري.

وأشارت إلى خصوصيات اللقاح الروسي الذي يستهدف بصورة خاصة عصيات الهيموفيلوس التي تسبب التهاب السحايا لدى الأطفال.

فيما قالت قناة “روسيا – 24” بدورها إن تلك البكتيريا تؤثر أيضا على تطور التهاب الأوتيتيس والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية وتصيب أحيانا المفاصل والقلب.

وأعد العلماء في معهد الكيمياء العضوية لدى أكاديمية العلوم الروسية، حسب الصحيفة، لقاحا أقل سعرا وأكثر فاعلية مقارنة بمثيلاته.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أنها تنوي إدراج اللقاح الجديد على قائمة التطعيمات الوقائية للعام الجاري، بينما قال العلماء في معهد الكيمياء العضوية إنهم يعتزمون أن يضعوا في المستقبل لقاحا مماثلا للكبار أيضا.

المصدر: روسيا اليوم