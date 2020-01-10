أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 10-01-2020

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 10-01-2020

النهار

• لوحظ أنّ تغريدات “ساخرة” لأمراء ومسؤولين خليجيين من أداء بعض المسؤولين اللبنانيين تكاثرت في الآونة الأخيرة، ما يؤكد أنّ الموقف الخليجي في هذه المرحلة هو في خانة ترقب الوضع في لبنان من دون تدخلات أو مساعدات في المرحلة الراهنة.

• يتجه حزب مسيحي تاريخي، إلى تفعيل دوره على اعتبار أنّه يتناغم مع مبادئ الحراك الشعبي وأهدافه ولا ملفات فساد لديه وقد يقدم رئيسه في وقت قريب إلى إطلاق ورشة حزبية تليها خطوات على مستوى كبير داخلياً واغترابياً.

اللواء

• تكاد معطيات مسؤول كبير، لا تشجعه للعودة إلى المسرح، بانتظار مرحلة جديدة..

• تقرر سحب نقطة خلافية من التداول، بسرعة، منعاً لإرباكات، لا جدوى منها في هذه المرحلة..

• أدرجت ممانعة جهة سياسية بكشف أسماء مرشحيها، بأنه إجراء احتياطي، للضغط من جهة، وحماية وضعها الداخلي بالأساس.

الجمهورية

• هددت شخصية بكشف المستور على هامش السعي الى تأليف الحكومة العتيدة بعدما تبخرت وعود تلقتها من مرجع رسمي.

• بين اللغط الذي رافق الحديث عن إلغاء زيارة كان سيقوم بها رئيس حركة حزبية غير لبنانية الى بيروت أن أيا من المعنيين لم يتقدم بطلب لزيارة لبنان.

• إقتربت الاجهزة المختصة من تحديد الجهة التي لجأت الى بث أخبار وشائعات تطاول شخصية إقتصادية من خلال فبركة تصريحات منسوبة الى كبار المسؤولين.

البناء

• قالت مصادر مصرفية إنّ الضغط المستمرّ على الدولار رغم عدم تخطيه حدود التأثير على سعرالصرف الـ 10% منذ مطلع العام ناجمة كما الضغط الذي سبقها عن سحوبات بالليرة اللبنانية يتمّ تحويلها كمدّخرات الى الدولار تحت تأثير القلق من الوضع في المنطقة هذه المرة وليست نتيجة أسباب طلب اقتصادي، وتوقعت تراجعها مع التهدئة التي أعقبت التصعيد.

• قالت مصادر أمنية في كيان الاحتلال لمواقع عبرية متخصّصة بالشؤون العسكرية والأمنية انّ ماجرى بين واشنطن وطهران تسبّب بقلق شديد لتل أبيب، فإنْ كان ماجرى غير منسّق فهو علامة انكسار الهيبة الأميركية سينعكس حكماً على المواجهة المفتوحة مع طهران، وإنْ كان منسّقاً فستدفع ثمنه تل أبيب ويكون بداية تغيرات على حسابها.

المصدر: صحف