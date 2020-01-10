مقتل 63 إرهابيا و25 شخصا في هجوم على معسكر للجيش في النيجر

قتل 63 إرهابيا و25 شخصا الخميس خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع النيجرية، بعد شهر من هجوم شنه إرهابيون على معسكر إيناتس في القطاع نفسه أوقع 71 قتيلا.

وجاء في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد سليمان غازوبي أنه “في يوم الخميس، حوالي الواحدة بعد الظهر (12.00 ت غ)، صد موقع شينيغودار العسكري المتقدم هجوما نفذته عناصر إرهابية، الحصيلة المؤقتة هي كما يلي 25 قتيلا في الجانب الصديق و6 جرحى، وتحييد (قتل) 63 إرهابيا في الجانب العدو”.

وتابع البيان أن منفذي الهجوم “أتوا على متن سيارات ودراجات نارية”، مؤكدا أن “الرد بمؤازرة جوية من سلاح الجو النيجري وشركائنا سمح بتوجيه ضربات وبإبعاد العدو إلى خارج حدودنا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية