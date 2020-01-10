مجلس الأمن يؤكد تمسكه بـ”القانون الدولي”

أكد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في إعلان صدر الخميس تمسكه “بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي”.

وجاء في إعلان للمجلس أن دوله الأعضاء “تؤكد مجددا تمسكها بميثاق الأمم المتحدة لا سيما مقاصده ومبادئه، وبنظام دولي قائم على القانون الدولي”.

وصدر الإعلان في بداية جلسة لمناقشة ميثاق المنظمة الأممية بطلب من فيتنام، العضو غير الدائم في المجلس، والتي تتولى هذا الشهر رئاسته الدورية.

ووافق ممثلو 111 دولة، بينهم وزراء، على المشاركة في نقاش ماراثوني حول السلام والأمن سيجمع مسؤولين أميركيين وإيرانيين للمرة الأولى منذ الاعتداء الامريكي الذي أدى الى استشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الحاج أبو مهدي المهندس في بغداد الجمعة الفائت.

وجاء الإعلان في وقت تستعد الأمم المتحدة التي تأسست في العام 1945 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها. وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يؤكد على مسؤوليته الرئيسية حماية الأمن والسلم الدوليين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية