ترامب يحصل على 3.6 مليارات دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بقرار قضائي أجاز له استخدام 3.6 مليارات دولارات من أموال الجيش لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وبعد صدور القرار عن محكمة استئناف الدائرة الخامسة أطلق ترامب تغريدة جاء فيها أن “الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك ان يكون كذلك”.

وكانت محكمة بداية قد منعت بصورة مؤقتة استخدام أموال من موازنة وزارة الحرب لبناء الجدار الذي تعهد ترامب بتشييده خلال حملته الانتخابية الرئاسية السابقة.

وواجه بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك، والهادف بحسب ترامب إلى الحد من الهجرة غير القانونية، عراقيل قضائية عدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية