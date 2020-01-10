روسيا تهاجم الولايات المتحدة في مجلس الأمن بعد اغتيالها سليماني وتحذر من نزاع وشيك

هاجمت روسيا في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة بسبب سياساتها في الشرق الأوسط بعد اغتيال الجيش الأمريكي قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وقال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، حول قضية الالتزام بميثاق المنظمة العالمية: “تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنوات طويلة بشكل أكثر من تحريف مبادئ القانون الدولي والتدخلات غير المدروسة”.

وأوضح نيبينزيا: “عدم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الغزو غير القانوني للعراق، العنف المستمر في أفغانستان، قتل زعيم ليبيا (معمر القذافي) وتدمير البلاد، محاولات الإطاحة بالسلطة الشرعية في سوريا، الاغتيال خارج القضاء لمسؤول من دولة ذات سيادة في بلد ثالث (مقتل سليماني في العراق)، كل ذلك ليس إلا بضعة مثالات للتصرفات التي تركت جروحا على جسد الشرعية والقوانين الدولية”.

وتابع: “كل هذه التوجهات المحزنة وصلت إلى ذروتها حينما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني والتي صادق عليها مجلس الأمن للأمم المتحدة ويتمتع بأهمية محورية لمنع انتشار الأسلحة النووية”.

وأكد نيبينزيا أن “المنطقة بل العالم كله باتا، نتيجة المواجهة المتصاعدة، على شفا نزاع لا يمكن التنبؤ بتداعياته. ندعو في هذا السياق إلى خفض فوري للتوتر، لأن احتمال النزاع كبير جدا والثمن غال للغاية”.

المصدر: وكالات