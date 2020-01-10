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January 10 2020 - 04:14

بومبيو وستولتنبرغ يتفقان على أن الناتو قد يلعب دورا أكبر في الشرق الأوسط

منذ 2 ساعة 10 January، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

اتفق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، على أن الحلف يمكنه أن يسهم بشكل أكبر في جهود تعزيز الأمن بالشرق الأوسط.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب اتصال هاتفي بين بومبيو وستولتنبرغ، الخميس، أن الجانبين بحثا “الهجوم الخطير للنظام الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل الجويتين، والتهديد المستمر الذي تشكله إيران على المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن بومبيو “جدد التأكيد على دعوة الرئيس ترامب لحلف الناتو للمشاركة بشكل أكبر في الشرق الأوسط”، مضيفا أن الجانبين اتفقا على أن “الناتو يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي”.

ودان الوزير الأمريكي والأمين العام للناتو “العنف الإيراني المزعزع للاستقرار وأكدا على التزامهما بمكافحة الإرهاب الدولي، من خلال مشاركة الناتو في التحالف العالمي لمحاربة داعش وبعثات التدريب في العراق وأفغانستان”.

المصدر: وكالات

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