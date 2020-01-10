جورجيا: مسألة انتشار قواعد أمريكية ليست على الأجندة

أعلن وزير الخارجية الجورجي، دافيد زالكالياني، الخميس، أن مسألة نشر قواعد عسكرية أمريكية في أراضي البلاد غير واردة على الأجندة.

وفي ختام اجتماع لأعضاء الحكومة، قال الوزير للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية استضافة جورجيا لقواعد أمريكية: “ليست إلا تخمينات، فهذه المسألة لا يتم النظر فيها”.

وفي يونيو الماضي، وصفت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، فكرة بناء قواعد عسكرية أمريكية في جورجيا بغير المجدية، ما عرضها لانتقادات لاذعة من قبل المعارضة التي هددتها بعزلها عن منصبها.

ويربط بين جورجيا والناتو، منذ العام 2009، ميثاق شراكة استراتيجية. وأعلنت تبليسي مرارا رغبتها في الحصول على عضوية الحلف، الذي تتعاون جورجيا معه، وبشكل نشط، منذ 1994.

وفي آب/أغسطس 2015، افتتح بالقرب من العاصمة الجورجية مركز تدريبات مشترك بين الطرفين، وذلك قبل افتتاح مركز للتدريب على العمليات القتالية في بلدة فازياني (قرب تبليسي أيضا)، وهو مركز مخصص لإعادة تأهيل العسكريين الجورجيين، وتم إنشاؤه بمشاركة الولايات المتحدة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، اقترح وزير الدفاع الجورجي، ليفان إيزوريا، تقديم بنى تحتية جورجية للولايات المتحدة ودول الناتو لإجراء تدريبات.

المصدر: وكالات