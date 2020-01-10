تبنى البرلمان في أبخازيا مذكرة تدعو رئيس الجمهورية، راؤول خاجيمبا، إلى تقديم الاستقالة على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات واقتحام المحتجين لمقر مكتب الرئاسة.

وصوت 19 نائبا من أصل الـ 27، الذين حضروا جلسة البرلمان، الخميس، لصالح المذكرة التي تدعو الرئيس لتقديم الاستقالة من أجل “تفادي المزيد من زعزعة الاستقرار” في المجتمع و”الحفاظ على التوافق الاجتماعي”.

ورفض الرئيس خاجيمبا تقديم الاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، على الرغم من محاصرة المحتجين لمقر الرئاسة.

برلمان أبخازيا يدعو الرئيس للاستقالة على خلفية الاحتجاجات واقتحام مكتبه

وفي وقت سابق، حاول المحتجون اقتحام المقر، مطالبين الرئيس بتقديم الاستقالة ومعربين عن عدم رضاهم عن عمل المحكمة في ما يتعلق بالنظر في طعن زعيم المعارضة ألخاس كفيتسينيا في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي، والتي فاز فيها خاجيمبا.

وعلى خلفية هذه التطورات، عقد خاجيمبا اجتماعا لمجلس الأمن القومي، ودعا المواطنين “لعدم الانسياق وراء الاستفزازات”. ولم يستبعد الرئيس فرض حالة الطوارئ في البلاد.

المصدر: وكالات