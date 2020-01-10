الجيش الأمريكي يستعد لـ “تعديلات دفاعية” في الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية

كشف مسؤول عسكري أمريكي أن البنتاغون يدرس حاليا تعديلات محتملة لمواقعه في الشرق الأوسط بعد شن إيران ضربات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

وقال المسؤول، في حديث لوكالة “رويترز”، مساء الخميس، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة توقعت أن إيران ستشن على الأرجح عمليات انتقامية في دول أخرى وليس في العراق.

وذكر المصدر أن الجيش الأمريكي يعمل حاليا على دراسة إجراء تعديلات محتملة في تمركزه “الدفاعي” بالمنطقة بعد أن أظهرت إيران استعدادها لمهاجمة قوات الولايات المتحدة في العراق.

المصدر: وكالة رويترز