مصر للطيران تعلن عودة الرحلات الجوية إلى بغداد السبت المقبل

أعلنت شركة الطيران المصرية “مصر للطيران”، استئناف الرحلات الجوية إلى بغداد، السبت القادم، بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 11 يناير”.

وتابعت: “على أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات”.

ونوهت بضرورة مراجعة وتعديل حجوزات الركاب المتجهين من وإلى بغداد من خلال زيارة أقرب مكتب للشركة.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت تعليق رحلاتها إلى بغداد، اعتبارا من الأربعاء 8 يناير، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية.

المصدر: وكالات