تركيا: العراق ليس وحيدا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن “العراق ليس وحيدا، وسنعمل معه من أجل تجاوز هذه الأيام العصيبة”.

وأبدى تشاووش أوغلو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس في بغداد مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم تصميم بلاده على الإسهام في إرساء الاستقرار في العراق، معربا عن احترام أنقرة لسيادة هذه الدولة واستقرارها.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي أنه بحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين الدولتين ودعم تركيا للعراق كي يكون “عامل استقرار في المنطقة” وأهمية إبعاده عن سياسة التجاذبات والمحاور، بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان، حسب الحكيم، على أهمية العمل على التخفيف من حدة التوتر بين واشنطن وطهران وتجنيب المنطقة خطر أي حرب مدمرة ستنعكس تداعياتها على العالم كله.

وذكر وزير الخارجية العراقي أن بغداد أبلغت الحكومة التركية بموقفها الثابت والمتمثل باحترام سيادة الدولة، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة معالجة الأزمات بالطرق السلمية.

كما أشار الحكيم إلى التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب “لدحر الإرهابيين ومنعهم من إعادة تجميع فلولهم في العراق وسوريا”.

المصدر: وكالة الاناضول