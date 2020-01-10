مجلس النواب الأمريكي يصادق على قرار للحد من قدرة ترامب على شن هجمات ضد إيران دون استشارة الكونغرس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2020 - 02:42

مجلس النواب الأمريكي يصادق على قرار للحد من قدرة ترامب على شن هجمات ضد إيران دون استشارة الكونغرس

منذ 2 ساعة 10 January، 2020
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