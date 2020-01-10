شكري يسلم تبون رسالة من السيسي في لقاء بحث الاوضاع في ليبيا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتباحثا في التطورات الجارية في ليبيا، وتسلم تبون خلال اللقاء رسالة من رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.

وقال شكري في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء إنه “بحث مع تبون أهمية العمل المشترك بين البلدين لاحتضان ورعاية الأشقاء الليبيين وعدم قبول أي نوع من أنواع التدخل الخارجي”، ولفت الى انه “جرى خلال اللقاء التأكيد على رفض أي وجود عسكري أجنبي في الأراضي الليبية”.

بدورها، أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن “شكري سلم تبون رسالة من السيسي، كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والتعامل مع التحديات الإقليمية المشتركة وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وأضافت الخارجية المصرية أن “تبون أعرب عن حرص الجزائر على دفع التعاون المشترك مع الشقيقة مصر، والاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الثقل الإقليمي الذي تتمتع به الدولتان في المنطقة، بما يحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين”.

المصدر: روسيا اليوم